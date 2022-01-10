Евгений Люлин: "Природа наградила женщину нежностью, безграничной любовью, мудростью, терпением, добротой и чуткостью" Общество

Евгений Люлин Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с международным женским днем.

По его словам, 8 марта – один из самых светлых и трогательных дней в году, пронизанный солнцем, теплом и ароматом цветов.

"Природа наградила женщину нежностью, безграничной любовью, мудростью, терпением, добротой и чуткостью. Вы даете жизнь, дарите ласку и тепло близким, оберегаете их от невзгод и жизненных неурядиц, вселяете уверенность, вдохновляете на поступки, храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее. Вы обладаете удивительной способностью совмещать домашние хлопоты с профессиональной деятельностью", - говорится в поздравлении председателя ЗС НО.

"Дорогие женщины, в этот прекрасный день искренне желаю вам крепкого здоровья, радости, красоты, больше ярких и запоминающихся дней. Пусть вас всегда окружают дорогие и любящие люди", - резюмировал Евгений Люлин.