Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин уверен, что аудитория соцсети Facebook перейдет на VK и в Telegram

Нижний Новгород. 5 марта. НТА-Приволжье – Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин (фракция "Единая Россия") заявил, что аудитория социальной сети Facebook перейдет на VK и мессенджер Telegram.
"Платформа имеет колоссальный отток пользователей и невосполнимые репутационные потери, - написал он в пятницу в своем телеграм-канале. - Ставлю на [социальную сеть] VK и [мессенджер] Telegram".
Как передает ТАСС, Антон Горелкин считает, что Facebook "стал инструментом информационной войны, по сути, отделом пропаганды".
Ранее в пятницу Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook на территории РФ..
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