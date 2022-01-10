Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин уверен, что аудитория соцсети Facebook перейдет на VK и в Telegram Общество

Нижний Новгород. 5 марта. НТА-Приволжье – Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин (фракция "Единая Россия") заявил, что аудитория социальной сети Facebook перейдет на VK и мессенджер Telegram.

"Платформа имеет колоссальный отток пользователей и невосполнимые репутационные потери, - написал он в пятницу в своем телеграм-канале. - Ставлю на [социальную сеть] VK и [мессенджер] Telegram".

Как передает ТАСС, Антон Горелкин считает, что Facebook "стал инструментом информационной войны, по сути, отделом пропаганды".

Ранее в пятницу Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook на территории РФ..