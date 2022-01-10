Флешмобы #ZаПрезидента и #СвоихНеБросаем продолжаются в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Флешмобы #ZаПрезидента и #СвоихНеБросаем продолжаются в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

Так, на ул. Б. Покровская на стенах зданий появились световые инсталляции в поддержку российской военной спецоперации в Украине.

Напомним, ранее 20 автомобилей с флагами России и ДНР проехали по улицам города, а ветераны боевых действий выстраивались в большую Z.

Также напомним, cудебные приставы запустили флешмоб #МЫ_С_ВАМИ в поддержку российских военнослужащих.