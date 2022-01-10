НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Флешмобы #ZаПрезидента и #СвоихНеБросаем продолжаются в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.
Так, на ул. Б. Покровская на стенах зданий появились световые инсталляции в поддержку российской военной спецоперации в Украине.
Напомним, ранее 20 автомобилей с флагами России и ДНР проехали по улицам города, а ветераны боевых действий выстраивались в большую Z.
Также напомним, cудебные приставы запустили флешмоб #МЫ_С_ВАМИ в поддержку российских военнослужащих.
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