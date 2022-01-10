ВТБ продолжает обслуживание карт Visa и Mastercard в России Бизнес

Решение иностранных платежных систем никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории России. Об этом заявили в пресс-службе банка.

Все транзакции по картам VISA и Mastercard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY и оплаты товаров и услуг в иностранных торговых точках. Представители банка рекомендуют использовать пластиковые карты VISA и Mastercard.

При этом клиентам в России доступно полноценное использование карт платежной системы "Мир" - и за последнюю неделю спрос на них увеличился на 15%, а выпуск цифрового "Мира" вырос в 5 раз. Общее количество карт ВТБ, эмитированных национальной платежной системой, стремится к 12 миллионам.

Карта "Мир" ВТБ принимается как в России, так и в ряде зарубежных стран, например, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане.