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Происшествия

Полицейские спасли женщину из горящего дома на Бору

07 марта 2022 10:43  [57] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижегородской области сотрудники полиции спасли пожилую женщину из горящего здания. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы на Бору - старшина полиции Александр Ковалев и старший сержант полиции Александр Харчев - находились на маршруте патрулирования, когда заметили зарево над деревней Ямново. Полицейские вызвали пожарных и скорую помощь и первыми прибыли к горящему зданию.

За помощью к ним обратились 69-летний хозяин жилища и его сын, которые смогли выбежать из горящего дома. Они рассказали полицейским, что в доме осталась их 70-летняя родственница.

Кроме того, выяснилось, что в горящем здании находится газовый баллон. Полицейские бросились спасать женщину. Поскольку пристрой и коридор уже были объяты пламенем, единственным способом спасения осталось окно.

Забраться самостоятельно в высокое окно жилища не получилось, поэтому сотрудники ППС попросили женщину спуститься из оконного проёма - и бережно вытащили её из горящего дома.

Благодаря своевременной помощи и грамотным действиям полицейских жизнь человека была спасена.

Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре на Бору в ночь на 3 марта.

 

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Теги:
Борский г.о. МВД Пожар
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