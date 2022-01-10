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Политика

Александр Прудник: Система управления сегодня справится с любым кризисом

07 марта 2022 23:04  [81] Политика
Александр Прудник

Александр Прудник

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский социолог Александр Прудник заявил, что меры, которые принимаются сегодня в Нижегородской области для преодоления нынешних и грядущих экономических проблем, являются вполне закономерными и своевременными.

Насколько их масштабы адекватны нынешней ситуации, покажет ближайшее будущее, уверен эксперт. "Но надо понимать, что список этих мер не окончательный – если появится необходимость, будут приняты и другие", - добавил он.

"Особо хочется обратить внимание на то, что это не первый раз, когда власти Нижегородской области сталкиваются с очень тяжелыми экономическими проблемами. Мы помним о ситуациях в начале и в конце 90-х годов, с которыми удалось успешно справиться. Есть и более близкие примеры.

Мировой кризис 2008-2009 годов был очень тяжелым, но все трудности нам удалось преодолеть и экономика Нижегородской области стала расти. Затем немалые проблемы нам доставил финансово-экономический кризис 2014-2015 годов, вызванный экономическими санкциями в отношении России. Но и он был успешно преодолен.

Поэтому можно констатировать, что экономические и социальные институты и вообще система управления в нашей стране сейчас как никогда развиты и стабильны, у них хватает рычагов, чтобы справляться с самыми острыми проявлениями любого, в том числе и начинающегося сейчас, кризиса", - уверен социолог.

"Несомненно, негативные последствия у нынешней ситуации будут, и они затронут многих. Сейчас решается главный вопрос – о сведении к минимуму этих последствий для простых граждан. И для этого правительство использует самые разные инструменты.

На мой взгляд, поддержка бизнеса, в первую очередь, малого, является одним из самых эффективных способов преодоления негативных явлений на низовом экономическом уровне, потому что именно малый бизнес быстрей всего откликается на любую поддержку. В отличие от больших предприятий, имеющих очень большую инерцию, он при получении даже небольшой поддержки сразу демонстрирует высокий уровень отдачи.

Именно этой работой правительству и стоит заниматься в первую очередь – естественно, не забывая и о флагманах нижегородской индустрии, хотя в их случае главную роль будут играть решения, принимаемые на федеральном уровне", - заключил Александр Прудник.

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Теги:
Александр Прудник Мнения экономика
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