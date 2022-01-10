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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Культура и отдых

Новая программа весенних экскурсий представлена в квартале Церкви трех святителей

08 марта 2022 09:45  [35] Культура и отдых

Фото: Илья Большаков

Новая программа весенних экскурсий представлена в квартале Церкви трех святителей. Об этом сообщили организаторы – "Заповедные кварталы", обособленное подразделение АНО "Асирис".

Согласно информации, исторические прогулки рассчитаны на взрослых и детей. С помощью иммерсивного формата и интерактивных элементов участники узнают больше об истории города и откроют его с новых сторон.

Так, 8 марта стартует новая авторская экскурсия Виктории Азаровой "Мужчины и женщины в квартале". В ходе прогулки нижегородцы и гости города узнают о том, что толкало благополучных жительниц городской окраины в революцию, как бедняки и "мещане" начинали свою семейную жизнь, и чем она отличалась от современной семейной жизни.  

Ознакомиться с полным списком экскурсий и зарегистрироваться на них можно на сайте.

Ранее сообщалось, что подготовка к благоустройству квартала Церкви трёх Святителей уже началась.

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Теги:
Экскурсия
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