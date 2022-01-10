Более 250 спортсменов приняли участие в первенстве и чемпионате Нижегородской области по карате Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 250 спортсменов приняли участие в первенстве и чемпионате Нижегородской области по карате. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, 253 спортсмена и 65 судей из 15 клубов региона приняли участие в первенстве и чемпионате Нижегородской области по карате. Соревнования прошли на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева при поддержке правительства Нижегородской области и министерства спорта региона.

Мальчики и девочки, юноши и девушки соревновались в индивидуальных видах программы в следующих возрастных категориях: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, а также 18 лет и старше.

По итогам соревнований было вручено 37 медалей за первые места, 36 медалей за вторые места и 69 медалей за третьи места.

"За последние годы карате как вид спорта получил серьезное развитие. То, что мы увидели на этих соревнованиях, это уже совсем не тот уровень, который был десять, двадцать лет назад. Кроме того, карате стало олимпийским видом спорта. Необходимо сейчас больше внимания уделять тому, чтобы ребята могли развиваться и после окончания школы – делать упор на студенческий спорт. Уверен, что карате и дальше будет набирать популярность, потому что это не только физическое развитие, но и воспитание духа", - отметил заместитель губернатора, почетный президент Нижегородской региональной федерации карате Андрей Саносян.

Первое место в медальном зачете заняла ГБО ДО ДЮЦ "Олимпиец" (9 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей), второе место - РФСОО НФ "Годзю-рю" (9 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых медалей), третье место – клуб восточных единоборств "Футагава" (5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали).

В настоящее время сборная Нижегородской области по карате готовится к Всероссийским соревнованиям, которые пройдут в марте в Твери.