Здание института филологии и журналистики
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Конференция "Региональная школа журналистики" откроется 10 марта в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Согласно информации, открытие международной научно-практической конференцит "Региональная школа журналистики: векторы исследования (К 30-летию создания кафедры журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского)" состоится 10 марта в 11:00 на базе кафедры журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского по адресу ул. Б. Покровская, 37, 3 этаж, 306 ауд.
В конференции примут участие российские и зарубежные исследователи из Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Китая, Алжира; аспиранты, магистранты, журналисты, представители органов власти, общественных организаций.
В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы: история журналистского образования в Нижегородской области; основные направления современных журналистиковедческих исследований; профессия "журналист": социокультурное измерение; формы коммуникации региональных СМИ с аудиторией; медиаобразование и практика: запросы работодателей; блогосфера в системе массовой коммуникации.
По словам заведующей кафедрой журналистики, профессора Ольги Савиновой, в условиях развития современных медиатехнологий, альтернативных источников информации и изменения форматов важно не утратить главные качества журналистской профессии – гражданственность, объективность, сопереживание своему герою и искренность.
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