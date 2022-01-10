Конференция "Региональная школа журналистики" откроется 10 марта в ННГУ Общество

Здание института филологии и журналистики Фото: сайт ННГУ им. Лобачевского

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Конференция "Региональная школа журналистики" откроется 10 марта в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Согласно информации, открытие международной научно-практической конференцит "Региональная школа журналистики: векторы исследования (К 30-летию создания кафедры журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского)" состоится 10 марта в 11:00 на базе кафедры журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского по адресу ул. Б. Покровская, 37, 3 этаж, 306 ауд.

В конференции примут участие российские и зарубежные исследователи из Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Китая, Алжира; аспиранты, магистранты, журналисты, представители органов власти, общественных организаций.

В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы: история журналистского образования в Нижегородской области; основные направления современных журналистиковедческих исследований; профессия "журналист": социокультурное измерение; формы коммуникации региональных СМИ с аудиторией; медиаобразование и практика: запросы работодателей; блогосфера в системе массовой коммуникации.

По словам заведующей кафедрой журналистики, профессора Ольги Савиновой, в условиях развития современных медиатехнологий, альтернативных источников информации и изменения форматов важно не утратить главные качества журналистской профессии – гражданственность, объективность, сопереживание своему герою и искренность.