Студенты из Донецка и Луганска смогут продолжить обучение в Нижегородском институте управления РАНХиГС

Студенты из Донецкой и Луганской республик смогут продолжить обучение в Нижегородском институте управления РАНХиГС, сообщает пресс-служба вуза.
Студенты, которые вынужденно покинули ЛНР и ДНР, могут продолжить свое обучение
в Президентской академии и ее филиалах.
В настоящее время спецкомиссия по переводам и восстановлениям будет еженедельно рассматривать поступившие заявления и издавать приказы о зачислении и порядке перевода.
Как отметил ректор Президентской академии Владимир Мау, все обращения от студентов будут рассмотрены в индивидуальном порядке, и "для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации".
Стоит отметить, что направление подготовки не имеет значения: заявления, поступающие непосредственно в структурные подразделения Академии, будут рассматриваться единой комиссией.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+