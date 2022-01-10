Студенты из Донецка и Луганска смогут продолжить обучение в Нижегородском институте управления РАНХиГС Общество

Студенты из Донецкой и Луганской республик смогут продолжить обучение в Нижегородском институте управления РАНХиГС, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты, которые вынужденно покинули ЛНР и ДНР, могут продолжить свое обучение

в Президентской академии и ее филиалах.

В настоящее время спецкомиссия по переводам и восстановлениям будет еженедельно рассматривать поступившие заявления и издавать приказы о зачислении и порядке перевода.

Как отметил ректор Президентской академии Владимир Мау, все обращения от студентов будут рассмотрены в индивидуальном порядке, и "для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации".

Стоит отметить, что направление подготовки не имеет значения: заявления, поступающие непосредственно в структурные подразделения Академии, будут рассматриваться единой комиссией.