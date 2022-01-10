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Бизнес

ВТБ перезапускает программы поддержки предпринимателей

09 марта 2022 16:32  [88] Бизнес

ВТБ начал принимать заявки на реструктуризацию кредитов клиентов среднего и малого бизнеса. Банк также работает с обращениями по льготным кредитным программам Банка России.

Как сообщает пресс-служба банка, представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться новыми программам кредитования, запущенными Банком России. Заявку на льготный кредит на оборотные или инвестиционные цели (в том числе рефинансирование таких кредитов) могут подать компании практически из всех отраслей экономики. Максимальная сумма финансирования составляет 1 млрд рублей. Ставка по льготным кредитам для представителей среднего бизнеса − до 13,5% годовых, для малых предприятий − до 15% годовых. Поддержка будет оказана на срок до одного года по оборотным кредитам и на срок до трех лет – по инвестиционным.

Индивидуально ВТБ рассматривает запросы среднего и малого бизнеса на предоставление отсрочки платежей по действующим кредитным договорам. Каждому представителю среднего и малого бизнеса, обратившемуся за поддержкой, банк предложит эффективное решение. В рамках собственной программы реструктуризации отсрочка по кредитным платежам предоставляется на срок до шести месяцев по процентам и до одного года – по основному долгу. Также банк принимает заявки индивидуальных предпринимателей на кредитные каникулы в рамках Федерального закона №106.

Кроме того, клиенты ВТБ могут воспользоваться рефинансированием ранее выданных кредитов малым предприятиям "Кредит на восстановление бизнеса" и перекредитованием экспресс-кредитов микропредприятиям "Бизнес-реструктуризация". Продукты позволят погасить текущую задолженность как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и т.п. на срок до 10 лет. Дополнительно может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту на срок до шести месяцев. Ставка определяется в индивидуальном порядке в зависимости от текущей ставки по договору.

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Теги:
Банки ВТБ Кредит
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