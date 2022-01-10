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Общество

Прием заявок на участие во всероссийской акции "Добровольцы – детям" стартовал в Нижегородской области

09 марта 2022 16:36  [94] Общество

Прием заявок на участие во всероссийской акции "Добровольцы – детям" стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цель акции - содействие развитию детских добровольческих инициатив и проектов. Они могут касаться помощи сверстникам в сложной жизненной ситуации, поддержки одиноких и пожилых людей, а также вовлечения в волонтерскую деятельность детей-сирот и детей с инвалидностью.

Организатором выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при содействии комитета Совета Федерации по социальной политике; комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ, межрегиональной общественной организации "Детское медийное объединение "Бумеранг".

Заявить о своем участии в акции региональные волонтерские организации могут до 29 апреля 2022 года. В Нижегородской области подать заявку можно через министерство образования, науки и молодежной политики региона, а также через ГБУ ДО "Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера". От региона будет формироваться коллективная заявка.

Информация об итогах приема заявок будет размещена на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: fond-detyam.ru. Реализовать добровольческие инициативы в рамках акции можно до 15 августа 2022 года, а в сентябре будут определены лидеры акции.

Напомним, что всероссийская акция "Добровольцы – детям" проводится с 2012 года. Традиционно она аккумулирует ресурсы органов власти различного уровня, специалистов социальной защиты, организаций по работе с молодежью, учреждений образовательной сферы, детских и молодежных движений, социально ответственного бизнеса и СМИ. В рамках акции в 2021 году было проведено более 12 тысяч мероприятий.

Развитие добровольческого движения соответствует целям федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование".

Нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов.

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