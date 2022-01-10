Теплоэнерго
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
09 марта 2022 19:05  [52] Банк "Открытие": россиян освободят от уплаты НДФЛ с доходов от банковских вкладов за 2021–2022 годы
09 марта 2022 18:17  [97] ВТБ защитил от мошенников свыше 2 млрд средств клиентов в феврале
09 марта 2022 16:32  [125] ВТБ перезапускает программы поддержки предпринимателей
09 марта 2022 15:38  [155] ВТБ перезапускает кредитные каникулы для своих клиентов
09 марта 2022 14:50  [182] ПСБ начал прием заявок от бизнеса на кредиты по ставке до 8,5%
09 марта 2022 13:30  [203] Новый ГОСТ на сварные трубы разработали в России при участии выксунского ОМК
09 марта 2022 11:41  [296] ФНС приостановила инициирование банкротства должников
09 марта 2022 10:47  [199] ВТБ запустил вклад в юанях со ставкой до 8%
08 марта 2022 14:02  [485] Карты ВТБ будут действовать бессрочно
07 марта 2022 15:36  [585] Спрос на цифровые карты "Мир" ВТБ вырос в 7 раз
Бизнес

ВТБ защитил от мошенников свыше 2 млрд средств клиентов в феврале

09 марта 2022 18:17  [97] Бизнес

В феврале текущего года ВТБ защитил от хищения свыше 2 млрд рублей клиентских средств и отразил 143 тыс. атак. По информации пресс-службы банка, с начала года банк отразил на 60% больше атак на своих клиентов, чем за аналогичный период прошлого, этого удалось достичь за счёт внедрения новых способов защиты.

По оценке специалистов ВТБ, в первую неделю марта число атак и звонков от мошенников сократилось. При этом банк совершенствует технологии защиты средств своих клиентов. Это позволило ВТБ обезопасить их более чем от 350 тыс. атак злоумышленников с начала 2022 года. Это в 2,5 раза превышает показатель за январь-февраль 2021 года. С начала года объем спасенных средств клиентов составил 4 млрд рублей — вдвое больше, чем год назад.

Эксперты ВТБ по финансовой безопасности рекомендуют в нынешней ситуации быть максимально бдительными и получать всю необходимую информацию о своих счетах и переводах только из официальных источников банка. Сегодня наиболее актуальной тактикой мошенников становятся звонки, якобы нацеленные на "защиту средств клиентов". Злоумышленники предлагают переводы средств на "безопасные" счета, заверяя, что для переводов с них доступен SWIFT, или инвестиции в валюту через «банки-партнеры» с доступом к валютным операциям и без комиссий.

ВТБ напоминает, что отключение от системы SWIFT не повлияет на обслуживание клиентов на территории страны. Все операции будут обрабатываться внутри России посредством платежной системы Банка России, НСПК и СПФС. Также это никак не отразится на вкладчиках – банковские депозиты надежно защищены государством. ВТБ напоминает пользователям не сообщать третьим лицам свои персональные данные и информацию по банковской карте, включая пароли и смс коды от ВТБ Онлайн.

Сотрудники банка никогда не станут запрашивать такие сведения, а также не станут предлагать перевести денежные средства на "безопасный счёт". Также для защиты своих средств советуем не отвечать на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике сразу прервать коммуникацию и самостоятельно перезвонить или написать в банк. При оплате картой следует пользоваться только проверенными сайтами, а также внимательно проверять ссылки, прежде чем перейти по ним. Одним из приоритетных направлений для ВТБ остается безопасность средств клиентов. Поэтому банк постоянно совершенствует способы защиты клиентов и внедряет передовые технологии для сохранения их средств.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph