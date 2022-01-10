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Общество

Нижегородский проект по скалолазанию для особых детей стал победителем Всероссийского конкурса в сфере здоровья

10 марта 2022 09:29  [90] Общество

Нижегородский социальный проект по адаптивному скалолазанию для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Нет недосягаемых высот" стал победителем, Всероссийского конкурсного отбора лучших женских проектов, сообщает АНО "Россия – страна возможностей.

Автор проекта "Нет недосягаемых высот" председатель правления региональной общественной организации "Федерация скалолазания Нижегородской области" Наталия Кожекова отметила, что программа по адаптивному скалолазанию - новое современное российское направление с доказанной эффективностью по адаптивной физической культуре для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы самостоятельно создаем новую российскую программу реабилитации и помощи особым людям, программу подготовки специалистов и волонтеров в этой области, осуществляем научно-практическую работу, инициируем и продвигаем создание новых специализированных спортивных соревнований. Наша команда - профессиональное сообщество спортивных, педагогических, медицинских организаций, научно-исследовательских и экспертных центров, активных представителей социально ориентированных некоммерческих организаций и региональных институтов власти", - отметила автор проекта.

В целом участники конкурсного отбора представляют почти половину российских регионов, они подали свыше 200 заявок.

Целью конкурсного отбора является выявление лучших социально-ориентированных проектов по укреплению общественного здоровья.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова во время встречи с победителями и финалистами конкурса подчеркнула значимость проектов, которые реализует Совет Евразийского женского форума, направленных на создание новых возможностей для женщин в различных сферах жизни.

"Традиционно в рамках евразийских женских форумов особое внимание уделяется теме сохранения здоровья. Не стал исключением и третий форум в октябре прошлого года. Темы усиления роли профилактики, реабилитации, сохранения здоровья рассматривались на экспертных сессиях с участием представителей российского и международного экспертного сообщества", - сказала Галина Карелова.

Участниками конкурса стали женщины с активной социальной позицией, транслирующие ценности здоровой жизни, бережного отношения к здоровью, профилактики заболеваний. Самыми активными участницами стали представительницы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ленинградской области, Республики Башкортостан, Московской области.

Социальные проекты, представленные на конкурсе, направлены на профилактику и диагностику заболеваний, реабилитацию и детей с ограниченными возможностями здоровья, сохранение репродуктивного здоровья, интерактивное ситуационное обучение, психологическую поддержку и реабилитацию медицинских работников в условиях COVID-19.

Лучшие социальные проекты будут размещены на платформе "Женщины за здоровое общество", где создается интерактивная карта социально-ориентированных проектов российских регионов, а также цифровые профили участниц, продвигающих идеи здорового образа жизни.

Победители и финалисты конкурса смогут участвовать в образовательных программах, в частности, у них будет возможность пройти в 2022 году обучение по одной из программ мастерской управления "Сенеж". Также можно будет инициировать проведение мероприятий в регионах при поддержке проекта «Женщины за Здоровое общество».

СПРАВКА:
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО "Россия - страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов.

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Теги:
Дети Инвалиды Спорт
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