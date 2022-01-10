Нижегородских журналистов пригласили к участию в конкурсе "Вместе медиа" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Приволжском федеральном округе стартовал 20 сезон всероссийского конкурса "Вместе медиа". Как сообщили организаторы, к участию в нём приглашаются редакции и журналисты.

Работы принимаются до 17 марта включительно. Конкурсные материалы должны быть опубликованы в период с 21 января 2021 по 17 марта 2022.

Согласно информации, на первом этапе экспертный составит шорт-лист, а затем ведущие федеральные эксперты будут внимательно анализировать представленные материалы, при необходимости дадут практические советы, а также проведут открытое обсуждение конкурсных работ.

Финал конкурса в ПФО пройдёт на фестивале "Вместе медиа" в Самаре с 31 марта по 1 апреля.

Победитель регионального этапа станет финалистом всероссийского конкурса в Москве, который состоится в июне 2022 года.

Организаторы конкурса отметили, что с учётом эпидемической обстановки программа фестивалей будет сочетать возможности офлайн- и онлайн-участия.

Приём работ открыт на конкурс аудиопрограмм " Вместе медиа. Радио " и конкурс онлайн-публикаций " Вместе медиа. Онлайн ".

"Вместе медиа. Онлайн"

"Вместе медиа. Радио"

Специальные номинации

Сквозные номинации сезона (победителя определят в конце сезона)