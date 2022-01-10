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Общество

Термопластик используют для разметки дорог в Нижнем Новгороде

10 марта 2022 15:31  [42] Общество

Термопластик применят для разметки дорог в Нижнем Новгороде, заявил глава города Юрий Шалабаев в ходе инспекционного объезда Канавинского и Сормвского районов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, маршрут Юрия Шалабаева в районы был составлен по обращениям горожан в его соцсети.

В частности, жители Канавинского района возмущены, что грязный снег не вывозится с газонов во дворах, тем самым нанося вред деревьям. В ходе объезда Юрий Шалабев поручил главе района и руководству ДУКа незамедлительно убрать снег до "плюсовой температуры и не ждать, когда все потечет".

В Сормовском районе глава города посетит улицу Пржевальского, жители которой пожаловались на ямы и огромные лужи во дворе одного из домов. Юрий Шалабаев поручил администрации района сделать во дворе ямочный ремонт.

Стоит отметить, что объезды глава города по проблемным местам и жалобам нижегородцев стали традиционными. Основная часть обращений в соцсетях к Юрий Шалабаеву касается ям во дворах.

Глава Нижнего Новгорода отметил, что в настоящее время уже убирают прибордюрные полосы, при наступлении положительных температур выйдет подметально-уборочная техника. "Кроме того, скоро приступим к дорожной разметке, которую в этом году будем наносить в основном пластиком", – добавил Юрий Шалабаев.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что на данный момент основные и второстепенные дороги в городе нужно обследовать, чтобы понимать, какой объем локального ремонта предстоит сделать в этом году.

Кроме того, Юрий Шалабаев дал поручение главам районов и руководителям муниципальных предприятий начать подготовку территорий к весенне-летнему сезону, не дожидаясь ежегодного месячника по благоустройству.

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Теги:
Благоустройство Дороги Юрий Шалабаев
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