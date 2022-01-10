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Общество

Благоустройство сквера Дружбы обсудили жители поселка Ковернино

10 марта 2022 16:07  [72] Общество
Проект благоустройства сквера

Проект благоустройства сквера

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство сквера Дружбы обсудили жители поселка Ковернино. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, на обсуждении концепции предстоящего благоустройства сквера Дружбы жители Ковернино предложили поделить общественное пространство на две тематические зоны: для отдыха с детьми и для спокойных прогулок. В первой появится игровой комплекс, во второй – дорожки, скамейки и качели. В рамках благоустройства в сквере планируется также высадка молодых деревьев и кустарников.

Работы планируется начать уже в этом году. Благоустройство будет проводиться в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее сообщалось, что жители Арзамаса выбрали территорию водонапорной башни и Вечного огня для участия в конкурсе по благоустройству.

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Теги:
Благоустройство Ковернино
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