СМИ опровергли сообщения об авиаударе российской авиации по роддому в Мариуполе Политика

СМИ опровергли сообщения об авиаударе российской авиации по роддому в Мариуполе. Информация об этом размещена в Telegram-канале "Война с фейками".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "зверством": по его словам, под завалами остались женщины и дети. Кадры с беременными женщинами активно распространялись в социальных сетях.

Однако, местные жители утверждают, что в роддоме не было ни рожениц, ни персонала. Учреждение уже несколько дней использовалось бойцами батальона "Азов" как укрепленный объект, не функционирующий как медучреждение.

Также было установлено, что украинцы использовали для самых громких кадров модель из Мариуполя - известного в регионе бьюти-блогера.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, репортаж об обстреле роддома в Мариуполе является манипуляцией западных СМИ общественным мнением во всем мире.