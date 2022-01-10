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Бизнес

Клиенты ВТБ в 5 раз увеличили спрос на обезличенные металлические счета

10 марта 2022 18:36  [103] Бизнес

За последнюю неделю февраля и первую неделю марта клиенты ВТБ открыли в 5,5 раз больше обезличенных металлических счетов, чем за предшествующие две недели. Пик спроса пришелся на 3 марта, сообщили в пресс-службе банка.

Всего с начала года этим сберегательным инструментом воспользовалось 17 тыс. новых клиентов, а общий размер портфеля превысил 75 млрд рублей. Причём 7 тыс. клиентов сделали это за первую неделю марта.

Пик спроса пришелся на 3 марта: в этот день пользователи разместили в этот сберегательный продукт в 5 раз больше, чем в среднем за день в этом году.

В целом количество новых клиентов, открывающих металлические счета, и количество счетов за последнюю неделю зимы и первую неделю весны выросло в 5,5 раз по сравнению с предшествующим периодом. При этом к диверсификации сбережений с использованием таких счетов стремились все сегменты клиентов, в том числе с небольшим объемом накоплений.

Всего с начала года клиенты ВТБ открыли свыше 40 тыс. обезличенных метсчетов. При этом в феврале количество клиентов, воспользовавшихся этим инструментом, на 59% превысило показатель января, а число новых счетов выросло на 64%. За первую неделю марта спрос на такие счета вырос в 2,5 раза, а объем размещенных средств только новыми клиентами увеличился вдвое к предыдущей неделе и составил сотни миллионов рублей. Всего с начала года новые пользователи продукта вложили в обезличенные металлические счета около 1 млрд рублей.

Самым популярным металлом традиционно оказалось золото: на него в этом году пришлось 42% вновь открытых метсчетов и 62% объема вложений. На втором месте серебро – 26% и 15% соответственно. Еще по 16% счетов открывалось в палладии и платине, на них пришлось 13% и 10% объема размещений.

Всего с момента запуска обезличенных металлических счетов клиенты ВТБ разместили на них свыше 75 млрд рублей, в том числе свыше 62 млрд рублей – в золоте и более 10 млрд рублей – в серебре.

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Теги:
Банки ВТБ Финансы
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