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Холодную воду отключат в нескольких домах Ленинского района. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.
Согласно размещенной информации, отключение холодного водоснабжения затронет дома на трех улицах Ленинского района.
Так, с 9:00 до 21:00 холодную воду отключат в домах №4, 6, 8 на улице Героя Самочкина, а также в домах №9А, 9Б по ул. Дружбы.
В то же время холодное водоснабжение будет отключено на ул. Кировской в домах №12/10 и 14, а также в больнице №47.
Все отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.
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