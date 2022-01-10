Холодную воду отключат в нескольких домах Ленинского района Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Холодную воду отключат в нескольких домах Ленинского района. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Согласно размещенной информации, отключение холодного водоснабжения затронет дома на трех улицах Ленинского района.

Так, с 9:00 до 21:00 холодную воду отключат в домах №4, 6, 8 на улице Героя Самочкина, а также в домах №9А, 9Б по ул. Дружбы.

В то же время холодное водоснабжение будет отключено на ул. Кировской в домах №12/10 и 14, а также в больнице №47.

Все отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.