Наталья Автаева: "В эпоху информационных войн журналисты сталкиваются с новыми вызовами"

Наталья Автаева
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Доцент кафедры журналистики Института филологии и журналистики ННГУ им. Лобачевского Наталия Автаева рассказала о работе журналистов в период информационных войн.
"В сегодняшних условиях от журналистов требуется более серьезное, взвешенное отношение к информации – во избежание распространения фейков, которые сейчас заполонили медиапространство", - считает она.
"Сегодня, в эпоху информационных войн, журналисты сталкиваются с новыми вызовами. Но при этом они должны уметь работать в условиях этих вызовов - в первую очередь, верифицировать факты.
Это особенно актуально для неопытных, начинающих журналистов. Поэтому для меня и моих коллег, преподавателей кафедры журналистики, главная задача - научить наших студентов отличать правдивую информацию от фейков, уметь проводить фактчекинг, чтобы будущие журналисты были способны противодействовать тем манипулятивным технологиям, которые сегодня широко распространены в Сети", - рассказала Наталия Автаева.
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