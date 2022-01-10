Наталья Автаева: "В эпоху информационных войн журналисты сталкиваются с новыми вызовами" Политика

Наталья Автаева Фото: сайт ННГУ им. Лобачевского

Доцент кафедры журналистики Института филологии и журналистики ННГУ им. Лобачевского Наталия Автаева рассказала о работе журналистов в период информационных войн.

"В сегодняшних условиях от журналистов требуется более серьезное, взвешенное отношение к информации – во избежание распространения фейков, которые сейчас заполонили медиапространство", - считает она.

"Сегодня, в эпоху информационных войн, журналисты сталкиваются с новыми вызовами. Но при этом они должны уметь работать в условиях этих вызовов - в первую очередь, верифицировать факты.

Это особенно актуально для неопытных, начинающих журналистов. Поэтому для меня и моих коллег, преподавателей кафедры журналистики, главная задача - научить наших студентов отличать правдивую информацию от фейков, уметь проводить фактчекинг, чтобы будущие журналисты были способны противодействовать тем манипулятивным технологиям, которые сегодня широко распространены в Сети", - рассказала Наталия Автаева.