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Политика

Наталья Автаева: "В эпоху информационных войн журналисты сталкиваются с новыми вызовами"

11 марта 2022 09:23  [34] Политика
Наталья Автаева

Наталья Автаева

Фото: сайт ННГУ им. Лобачевского

Доцент кафедры журналистики Института филологии и журналистики ННГУ им. Лобачевского Наталия Автаева рассказала о работе журналистов в период информационных войн.

"В сегодняшних условиях от журналистов требуется более серьезное, взвешенное отношение к информации – во избежание распространения фейков, которые сейчас заполонили медиапространство", - считает она.

"Сегодня, в эпоху информационных войн, журналисты сталкиваются с новыми вызовами. Но при этом они должны уметь работать в условиях этих вызовов - в первую очередь, верифицировать факты.

Это особенно актуально для неопытных, начинающих журналистов. Поэтому для меня и моих коллег, преподавателей кафедры журналистики, главная задача - научить наших студентов отличать правдивую информацию от фейков, уметь проводить фактчекинг, чтобы будущие журналисты были способны противодействовать тем манипулятивным технологиям, которые сегодня широко распространены в Сети", - рассказала Наталия Автаева.

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