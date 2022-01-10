Всероссийская ярмарка обуви и текстиля пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Всероссийская ярмарка обуви и текстиля пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства городской администрации.

Согласно информации, ярмарка пройдет с 11 по 20 марта по адресу ул. Большая Покровская 51А (в сквере у здания). На ней будут представлены одежда, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерея, аксессуары ручной работы и собственные дизайнерские коллекции российских предприятий и дизайнеров из многих регионов России.

По словам директора городского департамента развития предпринимательства Александра Симагина, ярмарка организована для поддержки отечественных дизайнеров и производителей. Она ориентирована на стимулирование перехода от частных коллекций к более широкому, промышленному производству.

Часы работы ярмарки: по будням - с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье - с 11:00 до 19:00.