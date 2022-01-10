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Общество

Акция "Надежный партнер" стартовала в Нижегородском филиале «ЭнергосбыТ Плюс»

11 марта 2022 10:49  [30] Общество

Фото: пресс-служба компании

Акция "Надежный партнер" стартовала в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе. Ее проводит Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" для юридических лиц и владельцев нежилых помещений, для которых поставщиком теплоресурсов является ПАО "Т Плюс".  

Для участия в акции клиенты должны до 31 марта 2022 года оплатить авансовые счета за тепло за март и апрель текущего года, а также зарегистрироваться в Личном кабинете или подписаться на электронный документооборот. При этом у них не должно быть задолженности перед ПАО "Т Плюс" по состоянию на 31.03.2022 г. 

Итоги будут подведены в апреле текущего года. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел, им вручат подарочные карты магазина бытовой техники. 

Подробную информацию об условиях акции «Надежный партнер» можно получить по телефону 8 (800) 600-03-90, на сайте АО "ЭнергосбыТ Плюс", а также в офисах продаж и обслуживания клиентов: г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.10А; г. Кстово, б-р Нефтепереработчиков, д.19. 

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Теги:
Т Плюс
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