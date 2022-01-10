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Бизнес

Банк "Открытие" расширил сервисы для дистанционного обслуживания предпринимателей

11 марта 2022 15:44  [103] Бизнес

"Открытие" продолжает развивать "Бизнес-портал" – мобильный и интернет-банк для малого и среднего бизнеса – повышая его удобство и функциональность. В очередном обновлении добавлены новые сервисы.

Теперь при рублевом переводе физлицу можно заранее увидеть размер комиссии. Предварительная комиссия отобразится до отправки средств в заполненной форме нового платежа.

Также в "Бизнес-портале" можно установить лимиты по бизнес-картам. Этот инструмент позволяет контролировать операции держателей карты, регулируя использование средств компании. Управлять лимитами одинаково удобно в мобильном приложении и интернет-банке. На странице бизнес-карты можно установить или изменить лимиты для снятия наличных, переводов, оплаты покупок и внесения наличных.

Кроме того, появился новый способ быстро создать платеж – по фото. Мобильное приложение распознает реквизиты из счета и подставит их в форму платежа. Останется только подписать и отправить.

Помимо этого, клиентам "Открытия" теперь доступен онлайн-просмотр актов и счетов-фактур – счета и закрывающие документы к ним отображаются вместе.

Также предприниматели могут бесплатно подключить сервис 1C DirectBank для бизнеса. Сейчас это удобнее всего сделать через файл настроек. Сервис обеспечит интеграцию с 1С – платежи автоматически появятся на "Бизнес-портале", а поступления из "Бизнес-портала" отобразятся в 1С. С помощью этого сервиса можно запрашивать выписки из банка и получать статусы обработки документов.

За всеми обновлениями "Бизнес-портала" можно следить в дайджесте событий.

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Теги:
Банки Открытие
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