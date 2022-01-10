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Общество

Делегация Нижегородской области примет участие в III Международном форуме-выставке "Чистая страна"

11 марта 2022 13:10  [89] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Делегация Нижегородской области примет участие в III Международном форуме-выставке "Чистая страна". Об этом сообщили в региональном правительстве.

Согласно информации, форум-выставка пройдет с 16 по 18 марта в технопарке инновационного центра "Сколково". Мероприятие посвящено нацпроекту "Экология".

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Бетина, участие в форуме позволит обсудить ход реализации нацпроекта, а также антикризисные меры в условиях санкций ряда стран в отношении России. Также в ходе мероприятия будут определены главные экологические тренды в стране.

Предполагается, что в состав нижегородской делегации войдут представители регионального Минэкологии.

Деловая программа форума рассчитана на три дня.  В течение этого времени пройдет более 40 сессий. Мероприятие откроется 16 марта, на нем будет озвучено обращение к участникам президента РФ Владимира Путина.

Ключевым 16 марта станет пленарное заседание "Антикризисные меры поддержки отраслей экономики". На нем будут обсуждаться меры поддержки бизнеса с учетом нового федерального законодательства по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, а также оперативные решения, которые принимаются ведомствами, курирующими реализацию нацпроекта "Экология".

Также в первый день мероприятия представители госкорпорации "Росатом" представят единую систему обращения с отходами. В программу также вошел модный показ "Вторая жизнь вещей", посвященный осознанному потреблению. 

Кроме того, участники форма поучаствуют в дискуссии на тему "Как возобновляемые источники энергии помогут России достичь углеродной нейтральности".

В этот же день ожидается подписание соглашений между регионами, крупными предприятиями и федеральными ведомствами.

Во второй день Международного форума-выставки "Чистая страна" начнет работать секция, посвященная вопросам готовности бизнеса отказаться от "продающей" упаковки в пользу перерабатываемой. Также участники обсудят перспективные профессии промышленной экологии, реализацию федерального проекта "Чистый воздух", регулирование и "зеленые" стандарты в сфере отходов промышленных строек и другие вопросы.

18 марта одной из главных тем станет развитие Арктики. Все три дня будет работать экспозиция, посвященная этому региону. Волонтеры продемонстрируют арктическую экипировку и протестируют участников мероприятия на предмет того, смогут ли они работать в Арктике. 

Еще одной важной площадкой форума станет сессия "Российские леса в национальном углеродном балансе: стратегия управления".

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Теги:
Форум экономика
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