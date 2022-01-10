Коллектив ГЖД присоединился к Всероссийской акции "Своих не бросаем!" Общество

Коллектив Горьковской железной дороги присоединился к Всероссийской акции "Своих не бросаем!".

Как сообщает пресс-служба магистрали, работники Горьковской железной дороги приняли Обращение о поддержке решений Президента РФ и действий Российской армии в рамках спецоперации на территории Украины.

"Мы, сотрудники трудовых коллективов и ветераны предприятий Горьковской железной дороги, заявляем, что какие бы испытания ни выпали на нашу долю - мы всегда будем поддерживать нашу Родину, всегда будем с ней. Никакие санкции, никакие угрозы не смогут заставить нас, российских железнодорожников, поступиться славными вековыми традициями служения своей Отчизне!" - говорится в обращении.

Напомним, что цель акции "Своих не бросаем!" - выразить поддержку решениям Президента и правительства Российской Федерации и показать единство железнодорожников в ситуации санкционного давления, оказываемого на Россию.