Коллектив ГЖД присоединился к Всероссийской акции "Своих не бросаем!"

Коллектив Горьковской железной дороги присоединился к Всероссийской акции "Своих не бросаем!".
Как сообщает пресс-служба магистрали, работники Горьковской железной дороги приняли Обращение о поддержке решений Президента РФ и действий Российской армии в рамках спецоперации на территории Украины.
"Мы, сотрудники трудовых коллективов и ветераны предприятий Горьковской железной дороги, заявляем, что какие бы испытания ни выпали на нашу долю - мы всегда будем поддерживать нашу Родину, всегда будем с ней. Никакие санкции, никакие угрозы не смогут заставить нас, российских железнодорожников, поступиться славными вековыми традициями служения своей Отчизне!" - говорится в обращении.
Напомним, что цель акции "Своих не бросаем!" - выразить поддержку решениям Президента и правительства Российской Федерации и показать единство железнодорожников в ситуации санкционного давления, оказываемого на Россию.
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