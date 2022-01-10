Ростуризм и МИД решает вопрос возвращения на родину нижегородских туристов, застрявших за рубежом Общество

Ростуризм и МИД решает вопрос возвращения на родину нижегородских туристов, застрявших за рубежом. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в правительстве Нижегородской области.

В пресс-службе пояснили, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина профильные департаменты регионального правительства подключены к взаимодействию с федеральными ведомствами.

Стоит отметить, что с подобным столкнулись жители не только нашего региона.

На сегодняшний день все проблемы централизовано решаются в настоящее время Ростуризмом и МИД. "В текущей обстановке решение этих вопросов очень непростое и не быстрое. Региональные департаменты находятся на постоянной связи с Генконсульством РФ в Хургаде, а также с туроператором, который занимается организацией бортов для вывоза в Россию", - добавил собеседник агентства.

Напомним, что есть официальные ресурсы, где размещены нужные контакты и четкие алгоритмы действий. Это портал Объясняем.рф, здесь конкретно информация для туристов, попавших в подобную ситуацию: https://t.me/obyasnayemrf/113

Кроме того, сообщить о проблеме необходимо в ситуационный центр МИД по телефону +7 495 695 45 45 (круглосуточно) или путем подачи онлайн заявления на электронную почту dskc@mid.ru. Горячая линия Ростуризм-ОНФ - 8 800 200 34 11 (с 8 до 20 по мск времени).