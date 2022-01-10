Совет по поддержке предпринимательства появится в Нижнем Новгороде

Совет по поддержке предпринимательства планируют создать в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода, такое решение было принято по итогам второго Форума нормотворческих инициатив.
Председатель Молодежной палаты при Гордуме Артем Чагаев рассказал, что в мероприятии приняло участие более 100 человек.
Участники форума представили лучшие нормотворческие инициативы. В итоге наибольшее число голосов набрала инициатива "Формирование Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства и самозанятых". Ожидается, что Совет будет создан по инициативе городской Думы Нижнего Новгорода.
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