Совет по поддержке предпринимательства появится в Нижнем Новгороде Экономика

Совет по поддержке предпринимательства планируют создать в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода, такое решение было принято по итогам второго Форума нормотворческих инициатив.

Председатель Молодежной палаты при Гордуме Артем Чагаев рассказал, что в мероприятии приняло участие более 100 человек.

Участники форума представили лучшие нормотворческие инициативы. В итоге наибольшее число голосов набрала инициатива "Формирование Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства и самозанятых". Ожидается, что Совет будет создан по инициативе городской Думы Нижнего Новгорода.