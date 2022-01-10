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Экономика

Совет по поддержке предпринимательства появится в Нижнем Новгороде

12 марта 2022 10:37  [63] Экономика

Совет по поддержке предпринимательства планируют создать в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода, такое решение было принято по итогам второго Форума нормотворческих инициатив.

Председатель Молодежной палаты при Гордуме Артем Чагаев рассказал, что в мероприятии приняло участие более 100 человек.

Участники форума представили лучшие нормотворческие инициативы. В итоге наибольшее число голосов набрала инициатива "Формирование Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства и самозанятых". Ожидается, что Совет будет создан по инициативе городской Думы Нижнего Новгорода.

 

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