Экономика

18 деревень на Бору станут селами и слободами

26 декабря 2025 07:53 Экономика
18 деревень на Бору станут селами и слободами

Фото: Александр Воложанин

В муниципальном округе город Бор Нижегородской области планируется изменить вид 18 сельских населенных пунктов. Соответствующий законопроект направлен Советом депутатов округа в Законодательное собрание региона в порядке законодательной инициативы.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива связана с необходимостью устранения несоответствий в адресных данных, выявленных Федеральной налоговой службой при ведении Государственного адресного реестра. В частности, речь идет о дублирующихся, неполных и недостоверных сведениях, а также о синхронизации информации с Государственным каталогом географических названий.

Изменения затронут деревни, расположенные на территории Краснослободского, Кантауровского, Линдовского, Останкинского, Ямновского и Редькинского сельсоветов. Восемь из них получат статус села, еще десять — слободы.

Так, селами станут деревни Долгово, Уткино (Кантауровский сельсовет), Березовка, Дубенки, Ильинское (Краснослободский сельсовет), Завражное (Линдовский сельсовет), Зименки (Останкинский сельсовет) и Белкино (Ямновский сельсовет). А деревни Никольское (Кантауровский сельсовет), Долгово, Ежово, Ивановское (Краснослободский сельсовет), Березовка, Запрудное, Крутец, Попово и Высоково Линдовского сельсовета, а также деревня Скородумки (Редькинский сельсовет) станут слободами. 

Для принятия решения в 2025 году в указанных населенных пунктах были проведены опросы граждан. Согласно утвержденному порядку, участие в них приняли более 25% жителей, обладающих правом голоса, а более половины проголосовавших поддержали изменение статуса.

В случае принятия закона потребуется внести изменения в ряд нормативных актов Нижегородской области, включая законы об административно-территориальном устройстве и границах муниципальных образований. Это необходимо для актуализации наименований и видов населенных пунктов, а также приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными требованиями к адресной системе.

Ранее стало известно, что в Чкаловском округе пять деревень предложено сделать селами.

Добавим, что, по словам председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, к 1 марта 2026 года в регионе должны быть устранены дублирующиеся наименования населенных пунктов. 

