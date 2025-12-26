ЦБ представил новую купюру 1000 рублей с символами Приволжья

Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Фото: презентация ЦБ

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Банк России презентовал новую банкноту номиналом 1000 рублей, посвящённую Приволжскому федеральному округу. Обновленную купюру на пресс-конференции 26 декабря представил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Белова, на лицевой стороне центральное место занимает Нижегородский кремль. На фоне — стилизованная карта Нижнего Новгорода и место слияния Волги и Оки. Также на купюре изображены Нижегородская ярмарка и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.

При создании оборотной стороны банкноты были учтены предпочтения граждан, которые голосовали за символы Приволжья. Ключевым элементом здесь стала река Волга — объединяющий символ всего округа.

"Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост с оживленными судоходными пролетами. Один из самых длинных мостов в Европе. И, конечно, летящий по волнам "Метеор", - сказал представитель ЦБ.

Справа расположен Дворец земледельцев — современный архитектурный объект в Казани, ставший одним из узнаваемых символов города.

Как отметил Белов, это уже третья банкнота в серии обновленных. Ранее были выпущены купюры номиналом 100 рублей с видами Москвы и Центрального федерального округа, а также 5000 рублей, посвященные Екатеринбургу и Уралу.

Он добавил, что обновление банкнот — плановый процесс, необходимый не только для придания современного вида, но прежде всего для повышения уровня защиты. Несмотря на снижение числа подделок, регулятор продолжает усиливать защитные элементы, делая их сложнее для подделки и удобнее для проверки — как на ощупь, так и на просвет. 

Переход на новую банкноту будет постепенным. Банкам и торговым организациям потребуется от года до полутора лет, чтобы адаптировать оборудование для приема и обработки новых купюр. Старые банкноты продолжат использоваться в обращении до полного износа.

В обращение модернизированную банкноту вводят 26 декабря 2025 года. 

Напомним, выпуск новой купюры был анонсирован в начале года. Варианты банкноты, посвящённой ПФО, регулятор представил еще в ноябре 2024 году. Но дизайн вызвал критику, так как на изображении дворцовой церкви в Казанском кремле отсутствовал крест, что вызвало широкий резонанс. После этого Банк России решил пересмотреть концепцию оформления. В процессе доработки было предложено 40 новых вариантов изображений, из которых в итоговый список вошли 25. Окончательный выбор символов проводился с участием граждан — онлайн-голосование завершилось 12 декабря 2024 года. 

