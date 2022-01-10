Дни профориентации пройдут в четырёх муниципалитетах Нижегородской области 16 и 18 марта

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Карьерные консультанты проведут Дни профориентации для жителей четырёх муниципалитетов Нижегородской области 16 и 18 марта. Они расскажут о трудоустройстве и открытии своего дела.
В частности, 16 марта с 9:00 до 17:00 в центре занятости Сарова пройдёт День профориентации "Лабиринт профессий".
18 марта состоятся профориентационные конференции в Кулебакском и Кстовском центрах занятости населения (с 9:00 до 10:00) и в Первомайском ЦЗН (с 10:00 до 11:00).
Как сообщили в региональном Управлении труда и занятости населения, в рамках мероприятий карьерные консультанты помогут гражданам в поиске работы, оценят личные качества и мотивацию к труду, а также помогут выявить наиболее подходящую сферу деятельности и определиться с мотивацией для занятия предпринимательством.
Также специалисты расскажут о положении на рынке труда, ознакомят с действующим трудовым законодательством и актуальным банком вакансий.
Безработным будет оказана помощь в составлении резюме.
Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на сайте ведомства и интерактивном портале нижегородской службы занятости населения.
Напомним, по итогам 2021 года были названы самые востребованные профессии в Нижегородской области. Так, почти 70% от общего количества заявленных на конец года вакансий составляют рабочие профессии.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовал набор слушателей президентской программы подготовки управленческих кадров 2022-2023 учебного года.
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