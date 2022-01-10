Дни профориентации пройдут в четырёх муниципалитетах Нижегородской области 16 и 18 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Карьерные консультанты проведут Дни профориентации для жителей четырёх муниципалитетов Нижегородской области 16 и 18 марта. Они расскажут о трудоустройстве и открытии своего дела.

В частности, 16 марта с 9:00 до 17:00 в центре занятости Сарова пройдёт День профориентации "Лабиринт профессий".

18 марта состоятся профориентационные конференции в Кулебакском и Кстовском центрах занятости населения (с 9:00 до 10:00) и в Первомайском ЦЗН (с 10:00 до 11:00).

Как сообщили в региональном Управлении труда и занятости населения, в рамках мероприятий карьерные консультанты помогут гражданам в поиске работы, оценят личные качества и мотивацию к труду, а также помогут выявить наиболее подходящую сферу деятельности и определиться с мотивацией для занятия предпринимательством.

Также специалисты расскажут о положении на рынке труда, ознакомят с действующим трудовым законодательством и актуальным банком вакансий.

Безработным будет оказана помощь в составлении резюме.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на сайте ведомства и интерактивном портале нижегородской службы занятости населения.

Напомним, по итогам 2021 года были названы самые востребованные профессии в Нижегородской области. Так, почти 70% от общего количества заявленных на конец года вакансий составляют рабочие профессии.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовал набор слушателей президентской программы подготовки управленческих кадров 2022-2023 учебного года.