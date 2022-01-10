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Бизнес

ЭнергосбыТ Плюс усиливает работу с должниками среди юридических лиц

14 марта 2022 09:37  [83] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" в 2022 году усиливает работу с нарушителями платежной дисциплины среди юридических лиц и собственников нежилых помещений.

Компания регулярно направляет им уведомления о необходимости погасить задолженности, проводит рейды по объектам недвижимости.

Сведения о злостных неплательщиках передаются в "Систему профессионального анализа рынков и компаний". Информация на данном ресурсе доступна любой организации, в том числе потенциальным бизнес-партнерам и надзорным органам в рамках проверок.

В 2021 году АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил юрлицам и владельцам нежилых помещений в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе более 60 тысяч электронных и бумажных уведомлений о необходимости погашения долгов. Кроме этого, компания провела более 150 рейдов по объектам злостных должников. Суммарная просроченная задолженность данной категории клиентов на данный момент составляет около 135 миллионов рублей.

"Мы создали нашим клиентам максимально комфортные условия для оплаты счетов, передачи показаний и решения вопросов по договорам теплоснабжения. Для этого разработаны дистанционные сервисы: Личный кабинет на сайте компании и в приложении "ЭнергосбыТ Плюс", система электронного документооборота. Однако остаются те, кто нарушает договорные обязательства и копит долги. С целью повышения платежной дисциплины в 2022 году мы усиливаем работу с должниками", - отметила директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.

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Теги:
Дзержинск Кстово Т Плюс
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