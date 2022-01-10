Тепловые сети Кстова испытают безопасным красителем Общество

Фото: пресс-служба компании

Тепловые сети Кстова испытают безопасным красителем. Об этом сообщили в Нижегородском филиале ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, для выявления возможных дефектов трубопроводов и мест несанкционированных врезок с 15 марта Нижегородский филиала ПАО "Т Плюс" будут проводить испытания системы теплоснабжения г. Кстова добавлением в сетевую воду красителя "Уранин А", придающего воде зеленую окраску.

Органический краситель "Уранин А" безвреден для здоровья людей, не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, соответствует санитарным нормам и правилам и разрешен для определения утечки воды в теплосетях.

"При обнаружении повреждений тепловых сетей, течей воды желто-зеленой окраски немедленно сообщите в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону (883145) 7-97-75", - отметили в компании.