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Мониторинг активности клещей стартовал в Нижегородской области

14 марта 2022 12:29  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области с 1 марта организовало оперативный мониторинг обращаемости населения с присасыванием клещей. Об этом сообщили в ведомстве.

Наиболее частое заболевание, которое передаётся этими кровососущими паукообразными, - иксодовый клещевой боррелиоз. Несмотря на снижение заболевания боррелиозом среди населения, количество инфицированных боррелиями клещей выросло до 26%. Вирусный энцефалит регистрируется гораздо реже - в 0,2-0,3% случаев на 100 исследованных особей.

В Роспотребнадзоре рассказали, что за прошлый период эпидемического сезона - с марта по октябрь 2021 года - в медучреждения по поводу присасывания клещей обратилось 10 227 нижегородцев.

Случаи присасывания клещей были зафиксированы на территории всех муниципалитетов области. Чаще всего нижегородцы "ловили" клещей в лесах - 51% случаев, в деревнях и сёлах - 30%, на садово-огородных участках - 10%, на придомовых территориях - 6%. Кроме того, было зарегистрировано несколько случаев присасывания клещей на кладбищах, в парках и на пляжах.

Для профилактики заражения людей клещевыми инфекциями планируются акарицидные обработки территорий, ответственность за проведение данных мероприятий лежит на органах исполнительной власти, юрлицах и индивидуальных предпринимателях.

Так, в прошлом году было обработано 3 639,11 га, в 2020-м - 2 899,085 га.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эффективным средством защиты от вирусного клещевого энцефалита является вакцинация. В 2021 году прививку сделали 5 828 человек.

В случае присасывания клеща следует обратиться в медучреждение для его удаления и проведения лабораторного исследования. При самостоятельном удалении клеща следует в течение трёх недель следить за своим состоянием и в случае недомогания оперативно обратиться за медицинской помощью.

Специалисты Роспотребнадзора добавили, что исследовать можно как живого, так и мёртвого клеща - главное, хранить его в баночке, на влажной ватке, в холодильнике.

Бесплатное исследование клещей на клещевой энцефалит проводится при наличии направления из медицинской организации. Дополнительно можно исследовать клеща на платной основе на боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз.

Лаборатории Роспотребнадзора, в которые можно сдать на проверку клещей:

- в Нижнем Новгороде: лаборатория ООИ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", ул. Нижневолжская набережная, д. 2, под. 3, эт. 4 (вход со двора) с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. 433-54-42, 8-903-848-04-30;

- в Шахунье: бактериологическая лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", ул. Революционная, д. 32, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. 8 (8315) 22-73-20.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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