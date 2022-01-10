Банк "Открытие" запускает акцию по льготному расчетно-кассовому обслуживанию малого и среднего бизнеса Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" запускает акцию по льготному расчетно-кассовому обслуживанию малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в рамках акции предприниматели получат полгода бесплатного расчетно-кассового обслуживания на самом популярном тарифном плане банка – "Свой бизнес", и повышенный процент на остаток.

Участвовать в акции смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой. Подключить льготные условия можно при открытии расчетного счета в рамках пакета услуг "Свой бизнес" в период действия акции – с 14 марта по 30 апреля 2022 года включительно.

В рамках пакета "Свой бизнес" клиентам "Открытия" доступны бесплатные переводы физическим лицам на сумму до 150 тысяч рублей в месяц, бесплатные переводы до 200 тысяч рублей в месяц внутри банка и снятие наличных через бизнес-карту с комиссией от 1,3%. Также они получают 30 бесплатных внешних платежей.

Повышенный процент – 15% годовых – на среднемесячный остаток по этому продукту будет начисляться на сумму от 50 тысяч рублей.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.