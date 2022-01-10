Юношеская команда "Торпедо" 2006 года рождения вышла в полуфинал Первенства России Спорт

Фото: пресс-служба клуба

Юношеская команда "Торпедо" 2006 года рождения вышла в полуфинал Первенства России. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Согласно информации, в четвертьфинале плей-офф нижегородцы в серии до трех побед трижды обыграли нижнекамский "Нефтехимик" (3:2, 4:1, 2:1).

Соперником торпедовцев в полуфинале станет казанский "Ак Барс". Первые матчи серии до трех побед состоятся 19 и 20 марта в Нижнем Новгороде. Затем команды переедут в Казань. Третья игра состоится 26 марта. Если потребуется, четвертая и пятая встречи также пройдут в столице Татарстана 27 и 28 марта.

По итогам второго раунда самыми результативными игроками в составе "Торпедо" стали: нападающие Александр Ваулин (4 очка), Никита Симашов (3 очка), Шамиль Фахрутдинов (3 очка) и Матвей Петухов (3 очка).