Роман Пономаренко: "Когда нас загоняют в угол, мы не бежим, мы побеждаем" Политика

Роман Пономаренко Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Член регионального штаба Народного фронта в Нижегородской области, автор международного инклюзивного форума "Территория Ритма", депутат Гордумы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко высказал свое мнение о проведении специальной военной операции на Украине.

По его словам, война объявлена каждому из россиян.

"Нам объявили войну. Очевидно, что эта война объявлена не государству, олигархам или даже президенту, а каждому из нас - человеку. Им неважно, что пострадает из-за этого бабушка, инвалид или ребенок. Права человека забыты.

Им важно одно - свергнуть тех людей, кого мы выбирали. Они, конечно, умные ребята, они просчитывают все заранее, стратегически. Но никогда они не могли просчитать одного, как Гитлер в 41-м году или Наполеон в 1812 году. Они не могли просчитать нас - граждан России. Ведь когда нас загоняют в угол, мы не бежим, мы побеждаем.

И пройдет еще немного времени, я думаю, как мирный флаг России будет развиваться над очередным Рейхстагом", - сказал Роман Пономаренко.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.