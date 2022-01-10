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Строительство метро в Нижнем Новгороде будет продолжено. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, при строительстве метро в Нижнем Новгороде будут определенные подвижки с заменой импортных составляющих в вагонах, но в основном все имеющееся оборудование российское.
Напомним, что правительство Нижегородской области совместно с подрядчиком начало работу по импортозамещению при строительстве метро.
Ранее сообщалось, что проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде будет смонтирован к концу 2022 года.
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