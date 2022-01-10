Работа по импортозамещению при строительстве метро ведётся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Правительство Нижегородской области совместно с подрядчиком начало работу по импортозамещению при строительстве метро. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Заседание, которое прошло 10 марта, провёл зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что ключевая антикризисная задача регионов – не остановить начатые стройки.

"Плотно работайте со своими заказчиками и подрядчиками: чем больше у вас будет сохранено строительных сил, тем быстрее ваши регионы будут выходить из сложной экономической ситуации", - сказал Марат Хуснуллин.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область проводит работу по сохранению стабильности отрасли жилищного строительства. При этом продолжается реализация инфраструктурных проектов - в частности, строительство новых станций метрополитена.

Он рассказал, что в рамках заключенного контракта по продлению Автозаводской линии метро до станции "Сенная" активно ведётся проектирование.

"Есть вопросы по поводу импортной составляющей. Сформирован достаточно подробный перечень оборудования и материалов, которые требуют замены, с указанием возможных альтернатив. Уже сейчас видим, что основная часть строительной техники и необходимого оборудования может быть замещена на аналоги российского производства или стран-партнёров", - отметил глава региона.

Также в Нижегородской области ведутся крупные проекты дорожного строительства - развязки на ул.Циолковского в Нижнем Новгороде и Южного обхода Арзамаса. По данным направлениям стройка идёт с опережением, сказал Глеб Никитин.

Также губернатор упомянул о запланированных строительно-ремонтных дорожных работах по нац проекту "Безопасные качественные дороги."

"В декабре прошлого года уже заключили контракты на 2022-2023 годы на ремонт, в том числе капитальный, 966 километров автодорог. По заключенным контрактам авансы выданы. Благодаря этому подрядчики обеспечили себя запасом материалов. Скоро начнём ремонт по нацпроекту", - отчитался Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде будет смонтирован к концу 2022 года.