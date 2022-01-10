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Политика

Партия "Единая Россия" поможет в восстановлении освобожденных территорий Донбасса

15 марта 2022 11:03  [110] Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

Партия "Единая Россия" поможет в восстановлении освобожденных территорий Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Согласно информации, партия уже передала беженцам с Донбасса более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи. Еще 400 тонн продуктов, одежды и других необходимых вещей уже привезли в освобожденные территории ЛДНР. Также партия развернет в Донецке и Луганске гуманитарные центры для распределения помощи нуждающимся.

"Я был в Станице Луганская и поселке Мирном. Там только что закончились бои, разрушена инфраструктура. У людей не было света, теплоснабжения, связи, они жили в домах с выбитыми окнами при минусовых температурах. Сейчас надо максимально сконцентрироваться на помощи этим людям. Мы направим продукты питания, теплые вещи, бытовую технику и будем делать все необходимое, пока не вернется нормальная жизнь", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном и региональными отделениями партии.

Секретарь Генсовета отметил, что сейчас в народных республиках востребованы различные специалисты. Партия уже направила бригады медиков для помощи в республиканских госпиталях — эта работа продолжается. Ее курируют председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов и зампред комитета Госдумы по здравоохранению Бадма Башанкаев, которые сами уже две недели помогают медикам ЛДНР.

Также требуются строители, дорожные рабочие, энергетики. "Как только определятся потребности, мы сформируем и отправим волонтерские бригады", — сообщил Андрей Турчак.

"Единая Россия" отправляет на Донбасс не только питание, лекарства и предметы первой необходимости, но и стройматериалы для восстановления домов и соцобъектов.

"На сегодняшний день уже собрана колонна общим объемом 131 тонна. Там кирпич, бетонные блоки, цемент, пиломатериалы, штукатурка, крепеж различный. В ближайшие дни этот груз придет на Донбасс", - отметил секретарь Генсовета партии.

Он также сообщил, что "Единая Россия" собрала средства в размере более 120 млн рублей на помощь жителям народных республик. Их направят на наиболее востребованные направления, которые помогут ускорить возвращение к мирной жизни.

Помимо этого, секретарь Генсовета призвал заранее подготовиться к оказанию помощи жителям Мариуполя, где еще на прошлой неделе началась "настоящая гуманитарная катастрофа". В ближайшее время город будет освобожден, уверен Андрей Турчак.

"После освобождения города потребуются колоссальные ресурсы. Речь идет о сотнях тысяч жителей. Необходимо заранее формировать гуманитарный груз на такое количество людей. В первую очередь речь идет о продуктах питания, воде, лекарствах. Подготовить автобусы для эвакуации, поскольку город сильно пострадал в результате боев. И нужно сформировать волонтерские бригады медиков и ремонтные, чтобы сразу после зачистки при первой возможности максимально оперативно завезти все в город и оказать помощь", - сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, Александр Чуприян поблагодарил "Единую Россию" за оказанную помощь.

"Единая Россия" собрала 60% всей гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Из 3,7 тысяч тонн груза, который мы собрали, почти 60% - отправила "Единая Россия". Благодаря партии более 2,5 тысяч тонн уже доставлено", - сказал он.

Напомним, в Нижегородской области по поручению губернатора, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитина открыт счет для добровольных пожертвований в помощь жителям ДНР и ЛНР. На данный момент собрано более 2,1 млн рублей.

Как ранее сообщил руководитель регионального исполнительного комитета и волонтерского центра "Единой России" Алексей Антонов, в Нижегородской области проходит сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса.

"Региональное отделение и наш волонтерский центр "Единой России" проводят сбор гуманитарной помощи для людей, эвакуированных из Луганской и Донецкой республик. Нижегородская область откликнулась одной из первых. Наши активисты, депутаты, неравнодушные нижегородцы приносят товары первой необходимости, продукты, средства гигиены, детскую одежду, игрушки, канцтовары. Пункты приема открыты в региональной общественной приемной и на базе всех местных отделений партии", - сказал Алексей Антонов.

В Нижегородскую область прибыли около тысячи эвакуированы людей из ДНР и ЛНР. За каждым пунктом временного размещения закреплены депутаты от "Единой России". Они встречаются с людьми, решают возникающие проблемы, передают гуманитарную помощь. Также в ПВР дежурят волонтеры партии и МГЕР.

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Теги:
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