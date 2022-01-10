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Политика

Вадим Андрюхин: "Конфликт на Украине носит глобальный и многоуровневый характер"

15 марта 2022 12:14  [37] Политика
Вадим Андрюхин

Вадим Андрюхин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Политолог, главный редактор издания "Новое дело" Вадим Андрюхин проанализировал ситуацию в международной политике, сложившеюся после начала специальной военной операции на Украине.

По мнению эксперта, глобальный потребительский капитализм, как мировая финансовая пирамида, с однополярным политическим устройством подходит к своему закономерному финалу.

"Этот капитализм мог развиваться только при захвате всё новых и новых рынков. Пик его успеха пришёлся на 90-ые годы, когда данный капитализм начал осваивать пост-советское и пост-социалистическое территориальное пространство. Но сейчас свободных точек для расширения на планете не осталось. В принципе, кризис мировой пирамиды начался ещё в 2008 году и продолжился после. Чтобы удержать существующую систему, лидер глобального капитализма в лице прежде всего США спровоцировал обострение на Украине с целью введения новых ограничений по торговле, по которой прежде всего ударили антироссийские санкции, захвата энергетического рынка Европы и подстёгивания развития своего ВПК," - написал Вадим Андрюхин.

Также политолог прокомментировал роль Китая в мировой политике

"Ситуация усугубляется тем, что помимо США есть такой глобальный игрок как Китай. Не покушаясь на принципы потребительской системы, он тоже хочет урвать свой «кусок пирога» от пирамиды. И делает это отнюдь небезуспешно. Открыто бросать вызов Китаю США сегодня не рискуют, но пригрозить могут. Не зря сегодня британские газеты пишут о том, что нынешний грубый наезд на Россию — это предупреждение Китаю, чтобы он не смел рыпаться в борьбе за рынки. Не думаю, что это сильно напугает китайцев. Ибо у них тоже сегодня нет иного выхода, кроме как вытеснения США с их площадок — иначе спад в развитии неизбежен. Поэтому предсказываю: прямая схватка двух мировых гигантов просто неизбежна, она впереди, а Украина — это только небольшая прелюдия к очередному переделу мира," - написал эксперт.

В заключение журналист рассказал о геополитических целях России.

"Россия пытается занять в этом стремительно изменяющемся мире своё место. Место шестёрки по побегушках у сильных мира сего её не устраивает - потому что шестёрками, даже самыми привилегированными, всегда жертвуют в первую очередь. Отсюда и попытки добиться подлинного суверенитета, вне любого контроля со стороны. Именно желание найти своё место "под солнцем" - в том числе - и привело к конфликту на Украине: в этой традиционной зоне российских национальных интересов пришлось столкнуться с ростовщическими интересами США и их союзников. Беда Украины в том, что в этой стране за все годы независимости не удалось сформировать нормальную элиту, которая в первую очередь думала бы о себе, а не об интересах забугорных кураторов," - заключил Вадим Андрюхин.

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