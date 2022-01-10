Нижегородская область присоединилась к танцевальной эстафете #Россия_мы

Танцевальная эстафета #Россия_Мы стартовала в регионах России 11 марта. В ней уже успели принять участие более 30 регионов страны.
Цель танцевального челленджа - поддержка солдат российской армии, которые продолжают выполнять свой воинской долг принимая участие в спецоперации на Украине.
Главным символом эстафеты стала буква Z.
Нижегородская область передала эстафету республике Марий-Эл и Кировской области.
Выступление нижегородских танцоров в видео:
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