Нижегородская область присоединилась к танцевальной эстафете #Россия_мы Общество

Танцевальная эстафета #Россия_Мы стартовала в регионах России 11 марта. В ней уже успели принять участие более 30 регионов страны.

Цель танцевального челленджа - поддержка солдат российской армии, которые продолжают выполнять свой воинской долг принимая участие в спецоперации на Украине.

Главным символом эстафеты стала буква Z.

Нижегородская область передала эстафету республике Марий-Эл и Кировской области.

Выступление нижегородских танцоров в видео: