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Банк "Открытие" проведет вебинар по продажам для компаний МСБ. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно информации, 17 марта банк "Открытие" проведет бесплатный вебинар "Что делать отделам продаж в кризис" для компаний малого и среднего бизнеса. Спикером станет основатель компании "Фактор Продаж" Александр Кандеев.
В ходе вебинара эксперт расскажет, какими способами удержать клиентов и сохранить выручку в турбулентное время. За какими показателями нужно следить отделу продаж, чтобы выполнять план, и как использовать структуру переговоров вместо скриптов. Также обсудим, что руководитель отдела продаж может сделать для сохранения выручки во время кризиса.
Вебинар предназначен для собственников компаний и руководителей отделов продаж.
Начало вебинара – 17 марта в 16:00 мск. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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