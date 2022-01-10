Расселение дома №26 на улице Циолковского в Нижнем Новгороде завершится до конца 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расселение дома №26 на улице Циолковского в Нижнем Новгороде завершится до конца 2023 года. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на мэрию города.

Согласно информации, в 2015 году дом №26 был признан аварийный.

В администрации Нижнего Новгорода сообщили, что граждан из данного дома будут переселять за счет средств и в сроки предусмотренные государственной региональной адресной программой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы.

Ранее сообщалось, что в мэрии Нижнего Новгорода создадут рабочую группу по расселению изымаемого для строительства развязки в Сормово жилья