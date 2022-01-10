Два человека погибли в ДТП на трассе "Нижний Новгород-Саратов" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два человека погибли в ДТП на трассе "Нижний Новгород-Саратов". Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла вчера в 14:15 на 72 км а/д Н.Новгород-Саратов в Дальнеконстантиновском районе.

41-летний водитель УАЗ-390995 ("Буханки") не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком МАН.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры УАЗа: два человека погибли, а еще два были доставлены в больницу с разными травмами.

Ранее сообщалось, что также 15 марта в автоаварии с автобусом в Ветлужском районе пострадали восемь человек.