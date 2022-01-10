Роман Любарский считает, что история с сахаром абсолютно спекулятивная Общество

"История с сахаром абсолютно спекулятивная", - заявил в интервью депутат Государственной Думы, зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" Роман Любарский.

"Сначала в результате распространения слухов и откровенных фейков был вызван ажиотажный спрос, а потом, когда количество товара на полках уменьшилось, некоторые ушлые предприниматели начали торговать им по завышенной вдвое цене. Учитывая, что сахар производится в Нижегородской области, никаких предпосылок для его дефицита у нас не было и нет", - подчеркнул депутат Госдумы РФ.

Он также отметил, что Правительством проведены переговоры с основными торговыми сетями, которые взяли на себя обязательства по установлению торговой наценки на ключевые продукты не более 5%.

"Очень правильные меры предложил губернатор Нижегородской области – переход к ценообразованию по методу "затраты плюс". На текущий момент нет никакой необходимости в привязке цен на сырье к мировым ценам, биржевым курсам или валюте. Себестоимость производства плюс определенная наценка (ограниченная нормативно) позволят существенно ограничить стоимость товаров, не имеющих валютной составляющей в своем производственном цикле", - отметил парламентарий.

"На текущий момент эта идея Глеба Сергеевича Никитина уже находит отражение в принимаемых Правительством страны решениях", - сказал он в заключение.