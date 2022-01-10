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Политика

Роман Кошелев: "По уровню продовольственной безопасности мы находимся на надежных позициях"

16 марта 2022 14:46  [95] Политика
Роман Кошелев

Роман Кошелев

Глава местного самоуправления городского округа город Шахунья Роман Кошелев в ходе прямого эфира в соцсети заявил о надежном продовольственном обеспечении в сложившейся экономической ситуации.

"Мы живем в очень непростое время, но в конечном итоге все будет хорошо. Мне приятно отметить, как динамично работают законодатели, меняя законы, чтобы можно было оперативно реагировать на перемены в экономике. В частности, внесены изменения в ФЗ №44 о закупках. Я не вижу рисков в исполнении контрактов, которые касаются ремонта и строительства дорог, поскольку все материалы производятся на территории страны. Что касается промышленных производств, то здесь основная задача – наладить поставки комплектующих взамен импортных. Уверен, что этот вопрос тоже будет успешно решен", - сказал он.

Глава МСУ обратился к жителям Шахуньи с просьбой не создавать искусственный ажиотаж, массово скупая разные продукты.

"Не нужно скупать десятками килограммов сахар и гречку. Мы сами создаем ажиотаж и дефицит. Запасы этих продуктов есть. По уровню продовольственной безопасности мы находимся на надежных позициях", - отметил Роман Кошелев.

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Теги:
Мнения Продовольствие Шахунья
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