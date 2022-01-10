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Ограничение парковки введут на местном проезде ул. Ясной с 6 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на местном проезде улицы Ясной около дома №335А на ул. Кима.
Помимо этого вводится одностороннее движение транспорта на местном проезде от проезжей части на ул. Ясной до строительной площадки.
В городском департаменте отметили, что изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.
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