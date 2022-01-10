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Общество

Ограничение парковки введут на местном проезде ул. Ясной с 6 апреля

16 марта 2022 15:53  [59] Общество

Фото: ЦОДД

Ограничение парковки введут на местном проезде ул. Ясной с 6 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на местном проезде улицы Ясной около дома №335А на ул. Кима.

Помимо этого вводится одностороннее движение транспорта на местном проезде от проезжей части на ул. Ясной до строительной площадки.

В городском департаменте отметили, что изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

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Теги:
движение Транспорт
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