Ограничение парковки введут на местном проезде ул. Ясной с 6 апреля Общество

Фото: ЦОДД

Ограничение парковки введут на местном проезде ул. Ясной с 6 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на местном проезде улицы Ясной около дома №335А на ул. Кима.

Помимо этого вводится одностороннее движение транспорта на местном проезде от проезжей части на ул. Ясной до строительной площадки.

В городском департаменте отметили, что изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.