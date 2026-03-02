Подготовка к беременности: как образ жизни родителей влияет на зачатие Общество

Фото: pixabay.com

Планирование беременности сегодня все чаще рассматривается врачами как полноценный этап заботы о будущем ребенке – не менее значимый, чем сами девять месяцев вынашивания. Специалисты подчеркивают: именно в период до зачатия закладываются ключевые основы здоровья малыша.

О том, почему так важно готовиться к беременности заранее, рассказала заместитель главного врача роддома №1 Нижнего Новгорода Наталья Белякова.

До зачатия формируется фундамент здоровья

По словам Натальи Беляковой, этап перед наступлением беременности – один из самых уязвимых и одновременно наиболее значимых периодов в формировании будущего здоровья ребенка. В это время определяются основы физического развития, формируется потенциал иммунной системы, закладываются предпосылки психоэмоционального состояния и даже склонность к определенным заболеваниям.

Распространенное мнение о том, что забота о ребенке начинается после положительного теста, современная медицина опровергает. Состояние организма женщины еще до зачатия напрямую влияет на течение беременности и развитие новорожденного.

Так, дефицит фолиевой кислоты до наступления беременности значительно увеличивает риск пороков развития нервной трубки – одного из наиболее серьезных осложнений. При этом проблему можно предотвратить: достаточно начать прием фолиевой кислоты за три–четыре месяца до планируемого зачатия.

Не менее важен йод. Этот микроэлемент необходим для правильного формирования щитовидной железы плода. Его нехватка на этапе планирования способна привести к снижению интеллектуальных способностей ребенка, задержкам развития и гипотиреозу.

Образ жизни обоих родителей имеет значение

Подготовка к беременности касается не только женщины. Врач Белякова подчеркивает: здоровье будущего ребенка зависит от состояния обоих родителей.

Алкоголь, курение и наркотические вещества негативно влияют на качество как яйцеклеток, так и сперматозоидов. У мужчин алкоголь снижает подвижность сперматозоидов и повышает вероятность генетических мутаций. У женщин – нарушает менструальный цикл и уменьшает шансы на зачатие.

Даже чрезмерное потребление кофеина может сыграть неблагоприятную роль: его избыток связывают с повышенным риском выкидыша и замедлением наступления беременности. Отказ от вредных привычек – обязательное условие ответственного планирования семьи.

Рацион, вес и микроэлементы

Значимым фактором остается питание. Рацион, включающий цельные злаки, овощи, фрукты, источники животного и растительного белка, помогает обеспечить организм необходимыми микро- и макроэлементами.

Особое внимание стоит уделить омега-3 жирным кислотам – они участвуют в формировании головного мозга ребенка. Важны и такие элементы, как цинк, марганец и медь: они задействованы в процессах клеточного деления, обмена веществ и защите организма от свободных радикалов.

Отдельно специалисты говорят о нормализации массы тела. Как избыточный, так и недостаточный вес могут осложнить зачатие и повысить риски во время беременности.

Психоэмоциональное состояние – часть подготовки

Важным аспектом планирования становится психологическое благополучие будущих родителей. Хронический стресс, тревожные и депрессивные состояния способны нарушать гормональный баланс, ухудшать качество половых клеток и создавать предпосылки для преждевременных родов или эмоциональной неустойчивости ребенка.

Поэтому полноценный отдых, работа с тревожностью, хобби и практики, направленные на снижение стресса, становятся частью комплексной подготовки к родительству.

Медицинское обследование – профилактика рисков

Беременность сопровождается серьезной перестройкой организма женщины. Отсутствие предварительного контроля состояния здоровья может привести к ранним потерям беременности, внематочной или замершей беременности и другим осложнениям.

Предварительная диагностика позволяет выявить и скорректировать многие риски. Проверка гормонального фона, обследование на инфекции, консультации гинеколога, терапевта, невролога и психолога помогают оценить готовность организма к вынашиванию ребенка.

Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации нацелено на достижение целей национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медпомощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Напомним, что с 2026 года в Нижегородской области вступил в силу новый порядок ведения беременности.