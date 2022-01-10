Жителей Нижегородской области приглашают к участию в фестивале ГТО 27 марта Спорт

Фото: Минспорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на базе ФОКа "Приокский" 27 марта состоится региональный фестиваль ГТО. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, к участию приглашаются команды из шести человек (трое мужчин и трое женщин) в возрасте от 18 до 59 лет.

Во время соревнований, помимо сдачи традиционного комплекса ГТО, команды нижегородских предприятий и вузов будут бороться за переходящий кубок фестиваля в студенческой и корпоративной лигах.

Оценивать участников будут сертифицированные судьи комплекса ГТО в Нижегородской области. Нижегородцы, выполнившие необходимые нормативы, получат бронзовый, серебряный или золотой знак ГТО.

Также в рамках фестиваля будет работать лекторий, а также ярмарка вакансий.

Заявки на участие принимаются до 22 марта на e-mail: vc@rarating.ru.

Ранее сообщалось, что единый муниципальный центр спортивных объектов и Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "ГТО" создадут в Нижнем Новгороде.

Для подготовки к сдаче нормативов в районах города уже установлены 17 открытых воркаут-площадок с круглосуточным свободным доступом, в 2022 году откроются еще 16 таких площадок.